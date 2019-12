Un antrenor din Liga 1 va sta cu sufletul la gură în această perioadă de transferuri!

FC Botoșani a încheiat anul 2019 la două puncte de play-off și rămâne în lupta pentru un loc la ”masa bogaților” din Liga 1.

Problema lui Marius Croitoru este că în momentul de față mai mulți titular au oferte tentante atât din țară, cât și din străinătate, anunță Realitatea de Botoșani.

Tehnicanul botoșănean i-a anunțat pe șefii clubului că ar vrea să mențină echipa de bază și să se lupte până în ultima etapă pentru un loc în play-off. În același timp, el recunoaște că unii jucători sunt greu de ținut în momentul în care apar oferte tentante atât pentru ei cât și pentru club.

”În momentul acesta, aproape jumătate din echipă are oferte. Haruț, Chindriș, Miron, Rodriguez, Papa, Ongenda, Ofosu, Ashkovski. Sunt jucători care au oferte clare. Din punct de vedere fotbalistic, eu am dus echipa acolo unde am zis, să joace un fotbal plăcut. Obiectiul lor personal a fost de a avea șanse la play-off. Din punct de vedere financiar, sunt lucruri care mă depășesc.

Datoria mea ca antrenor este să am rezultate cu jucătorii pe care îi aduc. Vor pleca unii și vor veni alții. Eu mi-aș dori să rămânem în aceeași componență dar situația financiară a Botoșaniului nu se poate compara cu a altor echipe care beneficiază de 1-2 milioane de euro în plus, din alte părți. Bănii aceștia trebuie să-i producem din vânzare de jucători”, a spus Marius Croitoru.

9.6 milioane de euro este valoarea lotului celor de la Botoșani, potrivit transfermarkt.com.

Jonathan Rodriguez (29 ani) este cel mai valoros jucător al moldovenilor: 850.000 de euro.