Ultimele vești despre situația din Ștefan cel Mare: “S-a discutat cu jucătorii acest lucru!”

Situația de la Dinamo este o necunoscută totală în aceste momente, iar fanii “câinilor” sunt disperați să ia clubul din mâinile noii conduceri spaniole!

După ce a anunțat că va rezolva situația până astăzi și banii vor ajunge în sfârșit în conturile clubului Dinamo, acționarul majoritar al echipei, spaniolul Pablo Cortacero, a decis să mărească și capitalul formației, ajungând la suma de 5 milioane de euro.

Unul dintre acționarii clubului, Nicolae Badea, a vorbit despre viitorul formației “alb-roșii” și a dezvăluit că nu crede că echipa se va dezintegra în această iarnă, deoarece jucătorii au fost de acord cu plata reeșalonată a salariilor restante. Ulterior, Badea a vorbit și despre implicarea sa pe viitor din punct de vedere financiar și a mărturisit că nu vrea să o facă mai mult decât în calitate de membru DDB.

“(n.r. întrebat dacă vor fi plecări în masă) Eu nu cred. Ce vă pot spune este că s-a discutat cu jucătorii reeșalonarea restanțelor salariale pe care clubul le are către ei.

Atâta vreme cât Dinamo are un acționar majoritar nu mă voi implica mai mult decât am făcut-o până acum. Am mai spus-o, dacă am dat niște bani, totul e din postura de fan „Dinamo” și din solidaritate cu suporterii din DDB”, a declarat Nicolae Badea, potrivit GSP.

Omul care deține 7% din acțiunile clubului Dinamo București a ținut să le mulțumească fanilor echipei pentru suportul de care au dat dovadă de-a lungul timpului, dar mai ales în ultimele luni, considerând că aceștia sunt cei care contează cel mai mult din acest club.

“(n.r. întrebat dacă procentul deținut de suporteri va scădea) Nu este adevărat că s-ar ajunge la diluarea acestora. Fanii din DDB care au contribuit cu bani dețin și creanțe în club. Dinamo trăiește astăzi prin efortul minunat al celor 12 mii de suporteri cotizanți. O mișcare născută, culmea, la un meci al Stelei cu Manchester City.

Dinamo este o societate. Și ca în orice societate, conducătorii vin și pleacă. Mult mai importanți, în cazul nostru, al unui club de fotbal, sunt suporterii. Ei rămân întotdeauna alături de club. Iar ai lui Dinamo, mă repet, sunt formidabili. , a mai completat Nicolae Badea pentru sursa citată mai sus.