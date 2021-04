Ultimele detalii în scandalul de dopaj de la Astra! Victor Becali îl acuză pe Alex Ioniță că a mințit: ”Am fost la ANAD cu el”

Răsturnare de situație în scandalul de dopaj de la Astra în care au fost prinși Alex Ioniță, Kehinde Fatai şi Takayuki Seto.

Singurul dintre cei implicați care și-a recunoscut vina și a dat o declarație în acest sens este Alexandru Ioniță. Acesta a depus la începutul acestui an o mărturie prin care susținea că a folosit substanţe interzise, iar în urmă cu o săptămână, Ioniță se pare că și-a schimbat declarația. Milocașul a declarat că a fost forţat de oficialii ANAD să ofere detalii care n-ar fi fost adevărate.

Însă, agentul jucătorului, Victor Becali, a hotărât să facă lumină și s-a distanțat de declarația lui Alex Ioniță. Reprezentatul firmei care îl impresariază pe jucătorul Astrei susține că l-a însoțit pe Ioniță la acea ședință de la ANAD. Becali l-a contrazis pe mijlocaș și mărturisit că niciun comisar anti-doping sau președintele ANAD, Cristi Balaj, nu l-au constrâns pe Ioniță să-și schimbe declarația.

”Nu ne-a căutat Balaj pe noi, Dragoş Sârbu trebuia să se ducă cu Ioniţă să întrebe şi să vadă care e situaţia. El nu a putut merge. Am mers eu cu Ioniţă la Balaj şi am discutat acolo. Balaj a spus că dacă este adevărat ce a declarat comisarilor ANAD de la Ploieşti, îl sfătuieşte să se ducă la comisie şi să spună adevărul. Omul nu i-a spus nimic altceva! Eu mă bucur pentru Ioniţă că a luat un an, speram să ia mai puţin, dar nu pot să mint pentru Ioniţă.



Nici pentru copilul meu nu aş face aşa, să zic că a fost forţat. Balaj a fost drăguţ, amabil şi ne-a spus că el (n.r. Ioniţă) decide.

După aia m-a sunat şi mi-a mulţumit că am mers cu el, pot să înţeleg că şi-a schimbat declaraţia, dar nu pot să înteţeg cum a zis că a fost sub presiune să declare, pentru că am fost acolo. Dacă am fost acolo şi nu mă întreba nimeni, nu mă băgăm, dar dacă mă întreabă cineva, nu pot să mint pentru Ioniţă, nu pot să mint pentru nimen”, a explica Victor Becali, conform Look Sport.

Cei trei jucători implicați că au folosit substanțe interzise prin care și au sporit condiția fizică, au fost suspendați de ANAD: Ioniță și Fatai, câte un an, iar Seto – opt luni.