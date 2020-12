Preşedintele lui Gaziantep, Mehmet Buyukekşi, a vorbit despre viitorul lui Marius Şumudică (49 de ani) la echipă. Antrenorului îi expiră contractul în mai, iar oficial clubului turc a anunţat că părţile se vor aşeza la masa negocierilor după Anul Nou.

Gaziantep ocupă locul 3 în Super Liga turcă după ultima victorie, 3-1 împotriva celor de la Alanyaspor, ocupanta locului secund. La conferinţa de presă de după partida cu Alanyaspor, Şumudică a pus presiune pe şefi şi a transmis în faţa presei că-şi doreşte să rămână, dar oferta de prelungire nu a venit încă.

Mehmet Buyukekşi, preşedintele lui Gaziantep, Mehmet Buyukeksi, a reactionat printr-un comunicat oficial pe site-ul clubului:

“Să ai succes nu este niciodată ușor. Din ziua în care am început colaborarea cu antrenorul nostru, am subliniat întotdeauna stabilitatea. Cu această echipă formată aici, el are cea mai de succes perioadă din carieră. Desigur, suntem fericiți de acest lucru și ne dedicăm total obiectivelor. Suntem conștienți de ceea ce gândesc și fanii noștri și vom avea o întâlnire cu el pentru a vorbi despre contract.

Cred ca ne vom întâlni cu antrenorul nostru după Revelion. Vom continua să facem tot posibilul pentru succesul orașului Gaziantep. Conducerea, jucătorii de fotbal, staff-ul nostru tehnic și toată lumea, de la maseuri până la producătorii de echipamente, au contribuit la acest succes. Mulțumesc tuturor pentru asta. Acum avem acest succes și vrem ca în 2021 să continuăm pe aceeași linie”, a spus Mehmet Buyukeksi, pentru site-ul clubului Gaziantep.