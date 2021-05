Raul Rusescu, jucătorul Academicii, continuă conflictul cu Mihai Stoica, după ce managerul general al FCSB-ului l-a acuzat că nu a dat totu la meciul cu CFR.

“El a răspuns în stilul caracteristic, mă aşteptam la un asemenea răspuns. Am scris ceea ce credeam, ceea ce am gândit şi am simţit. Eu am scris şi am spus ceea ce aveam pe suflet. Din păcate, au fost acuze care nu-şi aveau rostul, nefondate. Eu am spus ce aveam de spus, toată lumea a înţeles.

Cred că era mai ok dacă vorbeam despre asta la telefon, aşa a decis el, pentru mine s-a terminat, merg mai departe. Sper să fie ultima mea apariţie pe reţelele sociale”, a spus Rusescu, la Look Sport, finalul meciului Academica – FC Botoşani.

Academica Clinceni a învins-o, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 4-3 pe FC Botoşani, în primul meci al etapei a 8-a a play-off-ului Ligii I.