Arbitrul vizat de atac este Andreas Constantinou. Bomba a explodat în cursul nopţii, în maşina parcată în garajul clădirii în care locuia arbitrul, potrivit Cyprus Mail.

Nicio persoană nu a fost rănită. Ministrul Justiției din Cipru, Giorgos Savvides, a anunțat că este vorba despre un dispozitiv improvizat.

Federația Cipriotă a precizat că suspendarea campionatului este pe o durată nedeterminată.

The @CyprusFA on Friday decided to indefinitely call-off all #football fixtures after referees decided to strike in response to a bomb attack against one of their members #FMcy @cyprus_reporter @UEFA @CyprusToday https://t.co/RQH80DYDwQ pic.twitter.com/GYpSHN7R4t

— Financial Mirror (@FinancialMirror) January 17, 2020