ULTIMA ORĂ | Turneul de la Roland Garros a fost amânat! Anunțul organizatorilor

Openul Franței era programat între 24 mai şi 7 iunie, la Paris.

La ora actuală, Franța se confruntă cu peste 6.600 de cazuri de infectare cu coronavirus. 148 de persoane au murit.

“În contextul măsurilor actuale de restricție, este imposibil pentru noi să continuăm cu datele planificate inițial. Întreaga lume este afectată de criza de sănătate publică privind COVID-19. Pentru a asigura sănătatea și securitatea tuturor celor implicați în organizarea turneului, Federația Franceză de Tenis a luat decizia a de organiza ediția din 2020 a Roland Garros între 20 septembrie și 4 octombrie.

Deși nimeni nu este capabil să prevadă ce situație va fi pe 18 mai, măsurile luate până acum ne împiedică să continuăm pregătirile pentru turneu. A fost singura opțiune a Federației, pentru a menține ediția din 2020 a turneului și pentru a contribui la lupta împotriva COVID-19.

Contravaloarea tuturor biletelor cumpărate va putea fi restituită sau biletele vor putea fi schimbate pentru a lua în calcul noile date pentru Roland Garros 2020“, este comunicatul organizatorilor.

The current confinement measures have made it impossible for us to continue with the dates originally planned. More informations : https://t.co/PEITQaR6j5#RolandGarros

