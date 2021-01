ULTIMA ORĂ | Şumudică a semnat oficial cu Rizespor! Va sta pe bancă la un super meci

După ce a petrecut mai multe zile în România, după despărţirea de Gaziantep, Marius Şumudică s-a întors ieri în Turcia.

Aşteptat din nou în Superligă, Şumudică a semnat astăzi ofical contactul cu noua echipă pe care o va pregăti.

Anunţul a fost făcut pe sute-ul oficial al clubului din Rize, care acum se află pe locul 13 în campionat.

După ce a semnat un precontract cu turcii, astăzi s-au oficializat toate promisiunile dintre cel două părţi. Şumudică apare pe site-ul clubului într-o poză alătuir de vicepreşedintele clubului, Ali Zeki Saruhan.

O ptezentare şi mai oficială va avea loc mâine, pe 26 ianuarie, în prezenţa lui Hasan Kartal, preşedintele clubului.

Şumudică a semnat cu Rizespor un contract pe o perioadă de un sezon şi jumătate, scadent în varea lui 2022. Primul meci în care Şumudică va sta pe bancă la noua echipă va împotriva gigantului Fenerbahce.

„Nu am apucat nici să mă bucur că vin acasă, am trecut de la agonie, să zic așa, la extaz, că mi-a părut rău când am plecat de la Gaziantep. Am ajuns acasă și în două zile am fost sunat de cei de la Rize, probabil așteptau lucrul ăsta, să mă demită cei de la Gaziantep, așteptau mai multe echipe.

De fapt, trei echipe… au fost trei propuneri din Turcia, dar am ales Rize pentru că e o echipă stabilă, o echipă cu suporteri calzi, o echipă la Marea Neagră o echipă care, fiind și Boldrin acolo, îl cunosc, am luat toate datele, cunoșteam campionatul și iată că am reușit în ultimele două rezultate să fie un impact și să fie rezultate pozitive.”, a declarta Şumudică, ieri, la plecarea în Turcia.

Pe lângă Şumudică, la Rizespor va juca începând din această iarnă şi Damjan Djokovic, fostul mijlocaş al CFR-ului, cerut chiar de antrenor la noua echipă.