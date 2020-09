ULTIMA ORĂ | Silviu Lung Jr. s-a retras de la echipa națională! Mesajul portarului pentru fani

Portarul Silviu Lung Jr. (31 de ani) și-a anunțat retragerea de la echipa națională a României. Acesta a transmis un mesaj suporterilor ‘tricolorilor’, colegilor de echipă și staff-urilor tehnice cu care a lucrat la echipa națională.

Portarul echipei turce Kayserispor a strâns doar trei meciuri pentru echipa națională.

Silviu Lung se afla pe lista preliminară anunțată de către selecționerul Mirel Rădoi pentru play-off-ul de EURO 2020 cu Islanda (8 octombrie) și partidele cu Norvegia (11 octombrie) și Austria (14 octombrie), din Liga Națiunilor.

“Dragi suporteri, coechipieri și membri ai staff-ului echipei naționale,

Am petrecut 11 ani minunați la echipa națională, am avut colegi de excepție și selecționeri care m-au prețuit, bucurându-mă de afecțiunea suporterilor noștri minunați. Am răspuns cu drag fiecărei convocări și am venit cu bucurie la lot. România a avut mereu portari de valoare, tradiție care cu siguranță va continua și în anii ce urmează.

A fost mai bine de un deceniu în care m-am bucurat de atmosfera frumoasă din sânul echipei naționale și vă mulțumesc tuturor pentru lucrurile pe care le-am învățat și pentru prietenia cu care m-ați înconjurat mereu.

Cuvintele sunt prea puține să îmi exprim recunoștința pentru fiecare dintre voi, suporteri, colegi de echipă, membrii ai staff-urilor tehnice și administrative. Am câștigat prieteni adevărați la echipa națională și în Federația Română de Fotbal, cu care mă mândresc.

Voi rămâne totdeauna cu inima aproape de cea mai frumoasă echipă din lume: ROMÂNIA!“, este mesajul lui Silviu Lung Jr.

În carieră, Silviu Lung Jr. a mai evoluat la Universitatea Craiova şi Astra Giurgiu.