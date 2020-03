ULTIMA ORĂ | Primul jucător de tenis testat pozitiv cu noul coronavirus

Thiago Seyboth Wild se află în izolare şi urmează instrucţiunile medicilor. Brazilianul le recomandă fanilor să rămână în case.

“Salutare! Vreau să vă anunț că am luat COVID-19, m-am izolat în ultima săptămână și am urmat instrucțiunile medicilor. Vreau să vă reamintesc să rămâneți în case, să aveți grijă de oamenii pe care îi iubiți și să contribuiți la prevenirea răspândirii acestei boli“, a spus tenismenul.

"This is just a reminder for you all to stay at home, take care of the people you love."

Wishing you all the best in your recovery, @thiagoswild 🙏 https://t.co/AWSDR20Hmq

— ATP Tour (@atptour) March 25, 2020