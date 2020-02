Manchester City a fentat regulamentele UEFA prin supraevaluarea unor contracte de sponsorizare, estimate la 2,7 miliarde de euro, în perioada 2012-2016.

În plus, Corpul de Control Financiar al Cluburilor (CFCB) a precizat că gruparea din Manchester nu a cooperat în anchetă.

Man City banned from Champions League for next TWO seasons & fined €30m for “serious breaches” of financial rules by “overstating sponsorship revenue in its accounts submitted to UEFA between 2012 and 2016 & “failed to cooperate in the investigation” pic.twitter.com/IDhG9Eq9KI

