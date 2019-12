Halep a fost desemnată pentru a treia oară consecitiv favorita fanilor. Simo a depășit-o pe poloneza Iga Swiatek.

The 2019 WTA Fan Favorite vote came down to a photo finish between two-time defending champion @Simona_Halep and surging Polish teen Iga Swiatek, but the former World No.1 came out on top for a third consecutive WTA Fan Favorite crown.

— Simona Halep FanSpace (@Los_Halepenos) December 20, 2019