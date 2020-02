Dragoș Nedelcu pleacă de la FCSB! Gigi Becali a anunțat că a bătut palma cu echipa maghiară MOL Vidi, iar mijlocașul în vârstă de 22 de ani va face, marți, vizita medicală la vicecampioana Ungariei.

FCSB speră să primească 2 milioane de euro în schimbul lui Dragoș Nedelcu. Deocamdată, mijlocașul central va merge sub formă de împrumut pentru un an, apoi MOL Vidi va decide dacă va activa clauza de cumpărare.

Dragoș Nedelcu a jucat în 12 meciuri pentru FCSB în acest sezon, reușind un gol și pasă de gol. 1,5 milioane de euro este cota de piață a mijlocașului, potrivit Transfermarkt.

În vârstă de 22 de ani, Dragoș Nedelcu a ajuns la FCSB în august 2017, de la FC Viitorul. Mijlocașul mai are contract cu ‘roș-albaștrii’ până în vara anului 2022.

„Nedelcu pleacă în Ungaria, face vizita medicală. La Vidi, ne-am înțeles. Pentru 500.000 de euro împrumut și 1,5 milioane în iarnă. Eu am zis <da>. E un împrumut pe un an. Ce să facem? Ieftin. Am plătit 2 milioane pe el… am spus vreodată că vreau mai mult pe Nedelcu? Singurii jucători pe care nu-i vând sunt trei: Man, Coman și Moruțan. E posibil să vină Nedelcu înapoi după împrumut, ce are? Iau 500.000 de euro pentru un an. Dar eu mizez că Nedelcu joacă în Ungaria într-un picior„, a spus Gigi Becali la DigiSport.

CITEȘTE ȘI -> VIDEO | Declarații halucinante ale lui Bogdan Vintilă! „E un punct câștigat, care ne poate face campioni la final”