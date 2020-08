ULTIMA ORĂ | Denis Alibec merge în Turcia! Dani Coman: “Nu am avut nicio ofertă de la CFR Cluj”

Transferul lui Denis Alibec de la Astra Giurgiu este foarte aproape să fie finalizat. Președintele Astrei, Dani Coman, a anunțat că atacantul va alege dintre cele două oferte primite din Turcia, de la Gaziantep și Samsunspor.

Alibec (29 de ani) este dorit cu insistență de către Marius Șumudică la Gaziantep, dar se pare că oferta mai bună din punct de vedere financiar este de la Samsunspor.

Denis Alibec, cotat la 1,9 milioane de euro, a reușit 14 goluri și 11 pase decisive pentru Astra în sezonul recent încheiat.

Gaziantep a oferit 600.000 de euro, plus 30% dintr-un eventual transfer în următorii trei ani.

“Nu am avut nicio ofertă de la CFR Cluj pentru Denis Alibec. Sunt două oferte din Turcia, una de la Gaziantep și una de la Samsunspor. Am discutat cu domnul Niculae și mâine, după meci, vom discuta cu Denis și să vedem unde vrea să meargă. Avantajul ar fi pentru Denis dacă ar merge la Gaziantep, acolo staff-ul tehnic îl cunoaște foarte bine. În plus, sunt și jucători români. Cred că s-ar adapta mult mai ușor.

Cred că se va concretiza transferul lui Denis. Oferta financiară de la Samsunspor este mai bună decât cea de la Gaziantep, dar sfatul meu a fost să meargă acolo unde îl cunoaște lumea. Da, e posibil ca meciul cu FCSB să fie ultimul lui meci la Astra“, a spus Dani Coman la DigiSport.

