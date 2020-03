ULTIMA ORĂ | Decizia luată de WTA și ATP, pe fondul pandemiei de coronavirus. “Clasamentele vor fi înghețate”

Iată care sunt turneele afectate de această decizie, inclusiv cele care au fost vizate de anunțul precedent:

ATP: Indian Wells, Miami, Marrakech, Houston, Monte Carlo, Budapesta, Barcelona, Munchen, Estoril, Madrid, Roma, Lyon, Geneva, Roland Garros.

WTA: Indian Wells, Miami, Bogota, Charleston, Lugano, Stuttgart, Rabat, Praga, Madrid, Roma, Strasbourg, Nurnberg, Roland Garros.

Joint WTA/ @atptour Announcement:

All ATP and WTA tournaments in the Spring clay court swing will not be held as scheduled.

The professional tennis season is now suspended through June 7, 2020 –> https://t.co/IYR6A2pI05 pic.twitter.com/qHOlmohWbq

— WTA (@WTA) March 18, 2020