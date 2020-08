ULTIMA ORĂ | Cutremur la CFR Cluj, înaintea debutului în Liga Campionilor! Un nume important și-a anunțat plecarea

Bogdan Mara nu mai este directorul sportiv de la CFR Cluj, campioana României! Mara (42 de ani) și-a anunțat demisia cu o zi înaintea debutului în preliminariile Ligii Campionilor, mai exact înaintea deplasării din Malta pentru meciul cu Floriana Valletta.

Bogdan Mara ocupa funcția de director sportiv la CFR Cluj din iunie 2017, odată cu instalarea lui Dan Petrescu pe banca tehnică a ‘feroviarilor’. În vara anului 2018, Mara a plecat de la CFR Cluj, după înlăturarea antrenorului Edi Iordănescu, dar a revenit câteva luni mai târziu.

“În această seară, am renunțat oficial la funcția pe care o dețineam la CFR. Am vorbit cu Neluțu Varga și cu cei de la Cluj. M-am gândit foarte mult la acest lucru. Au fost 3 ani extraordinari petrecuți la Cluj. Însă distanța mare de la Cluj la București m-a afectat foarte mult în ultima vreme. Vreau să rămân alături de familie, de soție și de copiii mei.

În pandemie, îmi doream să rămân acasă, mi-a fost mai greu să plec. Am reușit trei titluri consecutive împreună cu toată echipa de la CFR Cluj. Am un mare respect și o mare prietenie pentru Neluțu Varga. Am făcut un grup frumos, împreună cu Dan Petrescu, cu Marius Bilașco.

Experiența europeană de anul trecut a fost fantastică. Am văzut Sevilla aseară, am fost la un pas să eliminăm această mare echipă. Ne dăm seama mai mult de performanța pe care am reușit-o în Europa League.

Am un gol în suflet, să mă despart de echipă. Copiii mei au nevoie de mine și e momentul să mă retrag. În acest moment, e greu să mai aduc un plus la CFR. Nu cred că este neapărat nevoie de mine în acest moment. Rămân acasă, poate o să revin la impresariat.

Marius Bilașco va rămâne în club. A fost o decizie personală. Astăzi am discutat cu patronul echipei, care mi-a transmis să mă mai gândesc. Nu au existat divergențe cu Marian Copilu“, a spus Bogdan Mara la DigiSport.

Cu Bogdan Mara în conducerea clubului, CFR Cluj a câștigat titlul în Liga 1 în ultimele trei sezoane.