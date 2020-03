ULTIMA ORĂ | Comitetul Olimpic Internațional și premierul Japoniei au convenit să amâne Jocurile Olimpice

Jocurile Olimpice de la Tokyo vor avea loc în vara anului 2021, potrivit acordului.

Jocurile Olimpice nu au fost niciodată amânate într-o perioadă de pace. În 1916, 1940 și 1944, competițiile au fost anulate din cauza războaielor.

La Jocurile Olimpice de la Tokyo erau așteptați peste 11.000 de sportivi din 206 țări. Canada și Australia au anunțat că boicotează JO dacă nu vor fi amânate.

