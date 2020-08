ULTIMA ORĂ | Adversară dificilă pentru Simona Halep în prima rundă a turneului de la Praga

În primul tur, Simona Halep o va întâlni pe slovena Polona Hercog (locul 45 WTA).

Patricia Țig (locul 85 WTA) va juca împotriva cehoaicei Barbora Krejcikova (115 WTA).

Irina Begu (locul 81 WTA) are o misiune complicată în fața ucrainencei Dayana Yastremska (25 WTA), iar Ana Bogdan (locul 92 WTA) va întâlni o jucătoare venită din calificări.

