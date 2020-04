Uhrin spune lucrurilor pe nume: ”Nu am plecat de la Dinamo din cauza banilor!”

Dusan Uhrin Jr., fostul antrenor al lui Dinamo, a spus lucrurilor pe nume, la o lună după ce s-a despărțit de formația din Ștefan cel Mare.

Tehnicianul ceh și clubul din Capitală au convenit încheierea pe cale amiabilă a raporturilor contractuale, însă antrenorul recunoaște că nu banii sunt motivul principal pentru care a decis să plece de la Dinamo.

Dusan Uhrin este dezamăgit după aventura sa în România și trage un semnal de alarmă pentru suflarea dinamovistă: ”să țină ochii deschiși!”

“Dinamoviștii trebuie să țină ochii deschiși, situația nu e ușoară în campionat, fără suporteri va fi foarte greu să renască. Pentru mine a fost foarte dificilă perioada petrecută acolo. Oamenii ar trebui să se strângă, să facă o echipă. Am vrut să fac ceva la Dinamo, să fac o echipă mai bună azi decât a fost ieri. Dar nu poți de unul singur. Merge o perioadă, dar nu poți reuși. De aceea am plecat, nu din cauza lipsei banilor. Eu am pornit mereu de la ideea de a munci și a face performanță, apoi vin și banii. N-am pe cine să acuz și acum nu am acceptat să vorbesc pentru a acuza.

E dificil de spus de ce n-am avut mai mult succes. Jucătorii au muncit cu mine, nu pot afirma că nu mi-au fost alături. Dar ei nu știau ce se întâmplă cu adevărat la club. La fiecare trei zile situația se schimba, e greu să lucrezi într-o astfel de atmosferă, ceea ce este azi să nu mai fie valabil mâine, apoi să ajungi mâine la ideea de acum două zile. Da, simt dezamăgire după aventura mea la Dinamo. Eram fericit cu suporterii, ei îmi ofereau energie” a declarat Uhrin pentru Gazeta Sporturilor.

Cea mai mare performanță reușită de Uhrin în acest sezon este calificarea clubului roș-alb în semifinalele Cupei României, după victoria cu Clinceni din sferturi, scor 1-0.

În cele 7 luni petrecute pe banca formației bucureștene, antrenorul ceh a înregistrat 12 victorii, în toate competițiile.

Cel mai important succes al ”câinilor” cu Uhrin pe bancă este victoria cu FCSB, scor 2-1, din sezonul regulat.