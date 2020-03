Turneele din circuitul mondial de judo, anulate din cauza epidemiei de coronavirus

Aceste decizii afectează calificările pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate până la finele lunii mai.

În acest moment, sunt peste 100.000 de cazuri de coronavirus la nivel mondial și peste 4.000 de decese. Mai multe competiții sportive au fost anulate sau se vor desfășura fără spectatori.

“Comitetul Executiv al IJF a decis în regim de urgenţă să anuleze cu efect imediat toate competiţiile din calendarul IJF până la data de 30 aprilie 2020. Acestea cuprind Grand Slam-ul de la Ekaterinburg, din Rusia, şi Grand Prix-urile de la Tbilisi şi Antalya“, este comunicatul Federației Internaționale de Judo.

