”Tricolorele” au fost învinse de Norvegia, scor 20-28. Chiar dacă a fost o diferență de 8 goluri, prestația naționalei a fost una foarte bună, iar sportivele noastre le-au dat mari bătăi de cap nordicelor în primele 45 de minute.

Lorena Ostase, marcatoare a șase goluri, cele mai multe din tabăra României, este încântată de prestația naționalei noastre și rămâne optimistă.

”Suntem bucuroase pentru modul în care am jucat, am arătat un joc bun, am crezut în noi. Nu știu ce s-a întâmplat în ultimele 10 minute, avem multe de învățat din acest meci. Cu siguranță vom arată bine în Main Round, avem încredere.

Mă bucur că am reușit un joc bun defensiv, portarii au reușit un meci extraordinar, trebuie să avem încredere în noi, pentru că putem.” a declarat Lorena Ostase, potrivit Digi Sport.

RESULT: @NORhandball 🇳🇴 remain undefeated, but #Romania 🇷🇴 stop them scoring more than 30 goals for the first time this tournament. Final result 20:28#ehfeuro2020 #handballispassion pic.twitter.com/E8R3XfP9Tz

— EHF EURO (@EHFEURO) December 7, 2020