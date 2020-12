”Tricolorele”, lăudate după meciul superb cu Polonia! Prima reacție a lui Adi Vasile

”Tricolorele” au învins Polonia, scor 28-24, și s-au calificat în faza grupelor principale de la Campionatul European din Danemarca.

Prestația de zile mari a echipei noastre a fost lăudată de Adi Vasile, care este de părere că România s-a descurcat excelent într-o partidă în care Cristina Neagu nu a fost într-o formă maximă.

”M-a bucurat că acele situaţii de superioritate numerică le-am gestionat impecabil, mă refer la cele de 6 contra 5. Tactic, am jucat foarte bine. Apoi, în repriza a doua, cred eu că au ieşit la rampă şi alte jucătoare în afară de Cristina Neagu, iar asta contează mult pentru moralul lor.

Mă bucur că fetele au gestionat foarte bine minutele fără Neagu în teren. Sunt momente care ne dau încredere şi au semănat multă frustrare în echipa Poloniei, pentru că ele se aşteptau ca doar Cristina Neagu să rezolve toate aceste situaţii.

WATCH: Cristina Laslo scored six goals for #Romania 🇷🇴 on her way to becoming @grundfos Player of the Match today – here are her highlights!#ehfeuro2020 #handballispassion pic.twitter.com/hMQLNBcASy

— EHF EURO (@EHFEURO) December 5, 2020