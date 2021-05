Eugen Trică, ironic după eșecul de la Timișoara: “Mi-aș dori și eu să am un asemenea arbitraj pe ‘Ion Oblemenco’!”

Tehnicianul celor de la FC U Craiova 1948, Eugen Trică, a vorbit la finalul partidei cu ASU Poli Timișoara, pierdută de echipa sa cu scorul de 1-2!

Oltenii au bifat primul eșec din play-off-ul Ligii a 2-a, dar rămân în continuare în fruntea ierarhiei. Formația pregătită de Eugen Trică are în acest moment 49 de puncte acumulate, cu trei mai mult decât ocupanta locului secund, Rapid. FC U Craiova a ratat însă șansa de a se califica matematic în Liga 1, după eșecul de pe terenul lui ASU Poli Timișoara.

La finalul partidei, antrenorul Craiovei a vorbit despre prestația elevilor săi și s-a declarat mulțumit de cum au răspuns aceștia începând din repriza secundă. Ulterior, Eugen Trică a ținut să arunce “săgeți” și către brigada de arbitri condusă de Florin Andrei și a mărturisit ironic că și-ar dori o asemenea prestație și în meciurile echipei sale de pe teren propriu.

”Felicit Timișoara pentru cele trei puncte. Într-adevăr, s-au mobilizat foarte bine pentru meciul cu noi. Din păcate, n-am reușit să câștigăm trei puncte foarte importante. Vreau să-mi felicit într-adevăr băieții pentru repriza a doua când, într-adevăr, am jucat fotbal, au presat, am avut ocazii. Din păcate, a fost prea târziu. Vreau să felicit și brigada de arbitri, pentru că Timișoara a avut astăzi un arbitraj foarte bun. Mi-aș dori și eu să am un asemenea arbitraj pe «Ion Oblemenco», sincer.

Se întâmplă. Probabil ne-au surprins cei de la Timișoara. Au venit cu un pressing avansat. Am greșit acolo la acea fază la Negru, când trebuia să paseze, a întârziat, a scos Axente acel penalty și, din păcate, a și reușit să marcheze. Se întâmplă. Nu l-am certat. I-am spus și acum după meci capul sus! Trebuie să ne concentrăm, trebuie să ne odihnim pentru meciul cu Ciucul. Este o partidă foarte importantă, pe care trebuie să o câștigăm. Trebuie să luăm cele trei puncte. E presant.

Luăm totul pas cu pas. Am venit aici să câștig trei puncte, dar asta a fost să fie. Am pus dinainte că se va juca până în ultima etapă. Timișoara a reușit să câștige, la fel au șanse la un loc de baraj. La fel Călărașiul, să vedem ce vor face în seara aceasta. Să vedem ce vom face de acum încolo. Avem răbdare!

Încă o dată felicit Timișoara pentru această mobilizare exemplară. Totuși, la următorul meci, nu știu cu cine îl jucați… Nu mi-a plăcut iarăși, în minutul 50 și ceva, acei copii de mingi care au ascuns toate mingile. Asta se întâmpla pe vremuri, nu credeam că se întâmplă și în zilele noastre. Este urât pentru fotbal, pentru spectatorii care se uită la meciuri. Totuși… Mă rog! Nu e nicio scuză asta”, a spus Eugen Trică, potrivit Liga2.ro