Toni Petrea, prima reacţie după ce Gigi Becali l-a numit antrenor pe Şumudică: ,,Patronul are libertate”

Toni Petrea, antrenorul celor de la FCSB, a reacţionat la finalul jocului pierdut cu CS U Craiova, la Giurgiu, scor 0-1.

La finalul jocului cu oltenii, Toni Petrea a vorbit despre alegerea lui Gigi Becali, aceea de a-l numi pe Mariuş Şumudică antrenor la FCSB.

Acesta spune că patronul poate alege pe cine vrea în locul său. Aventura de la FCSB a spus că o percepe ca pe o expereinţă interesantă.

,,Păcat că am pierdut, dar sunt mulţumit de aceşti copii. Jucătorii mei au avut un program încărcat, urmează şi acţiunile echipei naţionale şi am considerat că titularii au nevoie de linişte. Vom merge cu aceeaşi strategie şi cu CFR. Nu mi-e frică de un scor fluviu.

Eu termin contractul la finalul sezonului. Mi s-a propus prelungirea, dar cred că este momentul să mă opresc pentru că nu am reuşit să câştig acest campionat.

Nu mă interesează aşa ceva. Patronul are libertate să aleagă orice antrenor doreşte. A fost o experienţă interesantă şi utilă să lucrez cu Gigi Becali. Eu cred că echipa asta a arătat foarte bine în acest sezon. Am dominat o mare parte din campionat, am avut evoluţii bune, poate cu sezoane printre cele mai bune ale unor jucători. Sunt şi lucruri pozitive şi trebuie să privim şi aşa, nu doar negativ. Se tot fac speculaţii, nu am ce să lămuresc cu privire la implicarea patronului.”, a declarat Toni Petrea, la finalul jocului cu CS U Craiova.

În urma rezultatului din această etapă, FCSB rămâne pe locul 2 în play-off-ul Ligii 1, cu 45 de puncte acumulate în clasament.

De cealaltă parte, CS U Craiova a urcat din nou pe locul 3 din play-off, unde a acumulat 40 de puncte în clasament.