Toni Petrea, îngrijorat după al doilea egal consecutiv al FCSB-ului: “Asta e preocuparea mea în acest moment!”

Antrenorul FCSB-ului, Toni Petrea, a oferit primele concluzii după duelul din această seară împotriva celor de la Sepsi Sf.Gheorghe!

FCSB nu a reușit să se impună nici în fața covăsnenilor și a ratat astfel șansa de a-și asigura prima poziție în clasament înaintea play-off-ului. Bucureștenii au în acest moment doar un punct mai mult decât ardelenii, iar în cazul unei victorii a celor de la CFR Cluj contra lui CSU Craiova, “roș-albaștrii” vor termina sezonul regulat pe locul secund.

Tehnicianul bucureștenilor a vorbit după duelul din seara aceasta și a mărturisit că principala sa problemă în momentul de față este reprezentată de jucătorii care au ieșit accidentați de pe teren (Andrei Miron și Darius Olaru). Petrea a declarat că se gândește acum la partida din Supercupă, contra CFR-ului, și speră să scoată maximum din duelul de joi seară.

”Îmi dă de gândim că am doi accidentați după acest joc, pe care nici nu l-am câștigat. Asta mă preocupă foarte tare. La golul lor a fost o minge aruncată în careu, bară, respingere Vlad, a fost un gol norocos pentru ei, după o bâlbâială. La 1-1, practic, s-a jucat cu mingi luni, mai ales din partea lor. Noi am încercat să revenim în joc, am avut situații de a marca, însă nu am reușit să o facem. Vom vedea zilele viitoare situația accidentaților

”Ne pregătim de Supercupă, ne pregătim de play-off, cu jucătorii pe care îi avem la dispoziție încercăm să scoatem maximum. Nu cred că am avut o exprimare rea, nici astăzi, nici în meciul cu Universitatea Craiova Mă îngrijorează accidentările, am avut multe, și de la echipa a doua, asta e preocuparea mea, să găsesc soluțiipentru a-i recupera”, a spus Toni Petrea, la finalul meciului cu Sepsi.