Toni Petrea, după Clinceni – FCSB, 0-2: ,,Trebuie să ne menţinem pe locul 1! Nu o exclud pe Craiova din lupta la titlu”

Partida dintre Academica Clinceni şi FCSB, din etapa a 2-a a play-off-ului Ligii 1, s-a terminat cu victoria oaspeţilor, scor 2-0.

Reuşitele victoriei pentru FCSB au fost marcate de către căpitanul Florin Tănase, în minutele 26 şi 57 ale jocului de la Călăraşi.

Toni Petrea, antrenorul celor de la FCSB, a comentat prestaţia echipei sale, la finalul jocului disputat pe stadionul din Călăraşi. Acesta s-a declarat mulţumit de rezultat şi spune că lupta la titlu rămâne încă deschisă.

,,O victorie foarte importantă pentru noi. E important să ne menținem pe prima poziție, mai ales că CFR a reușit să învingă, deși nu aș exclude-o nici pe Craiova din lupta la titlu.

Am intrat mult mai motivați și concentrați la joc. Am jucat mult mai repede decât o facem în mod obișnuit și am făcut un meci bun, din punctul meu de vedere.

Am probleme la fiecare accidentare pe care am suferit-o în acest campionat. Echipa ajunge să joace și el să marcheze, aportul colegilor lui e foarte important, iar el a făcut un meci foarte bun.

Ne speriasem puțin în momentul accidentării lui, și-a revenit bine, a revenit repede și văd că a intrat foarte bine.

Iulian a jucat mai multe meciuri și am zis să-l las pe Denis în teren. Pe Perianu l-am schimbat, pentru că mi se părea că nu suntem atât de agresivi la mijlocul terenului, cum mi-aș dori eu.

Trebuie să ne gândim numai la victorie. Nu avem polițe de plătit, Sepsi e o echipă bună, o echipă agresivă, pe care nu am reușit să o învingem în două partide, sper să vină momentul nostru să câștigăm. Trebuie să fim mai agresivi la meciul cu Sepsi, cred că asta e singura soluție.

Eu mai am contract până în vară, mă interesează ce pot să fac până la final, iar după vom vedea ce se va întâmpla.”, a declarat Toni Petrea, la finalul meciului cu Academica Clinceni.

În urma rezultatului din această seară, Academica Clinceni se clasează pe poziţia a 6-a din play-off, cu 22 de puncte acumulate până acum.

De cealată parte, FCSB revine pe primul loc în play-off, acolo unde are 39 de puncte acumulate, cu unul mai mult decât rivala la titlu CFR Cluj.