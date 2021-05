Toate gândurile duc la finala cu Astra: ”Sperăm să luăm Cupa, aia ne-a mai rămas”

CSU Craiova a pierdut cu CFR Cluj, scor 1-3, în derby-ul rundei cu numărul opt din play-off-ul Ligii 1.

Golurile întâlnirii de pe ”Ion Oblemenco” au fost marcate de către Alexandru Păun, în minutele 4 şi 74, dar şi Ciprian Deac, în minutul 68, pentru ardeleni, respectiv Ştefan Baiaram, în minutul 11, pentru olteni.

Unicul marcator al lui Ouzounidis a vorbit și el la finalul meciului. După o execuție absolut fenomenală, care cu siguranță va candida la golul anului, a ieșit accidentat înainte de pauză. Ștefan Baiaram a spus că se bucură că a marcat, dar îi pare rău că nu a putut să-și ajute echipa mai mult. Tânărul de 18 ani a declarat oltenii trebuie să câștige tot ce a mai rămas până la final, mai ales meciul cu Astra, în finala Cupei României.

”Mă bucur foarte mult că am înscris, dar nu am putut să îmi ajut echipa mai mult și ne pare rău că am pierdut cele trei puncte. Erau foarte importante pentru noi, dar sperăm să luăm maxim din cele două etape rămase. Am o mică problemă, și înainte de meci aveam la gleznă, dar a recidivat, ca să zic așa. M-am lovit într-un un contact cu Deac și n-am mai putut continua. Sper să mă fac bine până la următoarea etapă.

Sincer să fiu, nici eu nu înțeleg cum ne-am schimbat așa dintr-o dată atitudinea și sperăm să terminăm sezonul cu bine și să luăm Cupa, aia ne-a mai rămas și sperăm să facem suporterii fericiți. Va fi o luptă foarte grea pentru locul trei, sunt meciuri foarte grele, un campionat foarte strâns și vom trata meciurile cu maximă seriozitate și sperăm să luăm maxim. Cred că până la următoarea etapă pot să evoluez, dar aștept să văd ce zice și domnul doctor”, a declarat Baiaram la finalul jocului cu liderul din Liga 1.

CS U Craiova staţionează pe locul 3 în play-off, acolo unde a acumulat până acum 37 de puncte în ierarhie. În etapa următoare, Baiaram și colegii săi vor juca în deplasare la FCSB, pe 19 mai.