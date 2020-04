‘Țețe’ Moraru, șocat de afirmațiile lui Cornel Dinu! “Plâng ca un copil! Nea Cornele, nu-ți bate joc”

Cornel Dinu a declarat că Dinamo le-a dat bani arbitrilor pentru a-i ajuta în parcursul senzațional din sezonul 1983-1984 al Cupei Campionilor Europeni, când ‘câinii roșii’ au ajuns în semifinalele competiției. Aceste informații sunt dezmințite categoric de către căpitanul lui Dinamo la acea vreme, portarul Dumitru ‘Țețe’ Moraru.

Dinamo producea marea surpriză și elimina Hamburger SV, deținătoarea CCE. Dinu, pe atunci antrenor secund la Dinamo, a declarat că i-a dus o valiză cu bani arbitrului olandez Jan Keizer, care a oficiat meciul tur.

În turul doi din Cupa Campionilor Europeni, Dinamo se impunea cu 3-0 la București și pierdea cu 2-3 în Germania.

“În luna mai fac 64 de ani, dar aproape că plâng ca un copil. Tremur tot. Soția mea nici nu a avut puterea să citească așa ceva. L-am iubit toți pe nea Cornel, dar îmbătrânește… stiți vorba aia. Eu eram căpitanul acelei echipe și nu permit nimănui să își bată joc de munca generației mele. Adică pe noi ne-a făcut mari fotbaliști Securitatea?

Adică noi am fost niște blatiști? Niciodată! Am avut o super echipă atunci, iar la Minsk am făcut cel mai bun meci al meu din cupele europene. Cine era nebun să ia banii și să fie curățat de KGB? Voi credeți că se puteau face asemenea lucruri în fosta URSS? Cu Hamburg am sărit din bară în bară. Păi, dacă noi blătuiam meciul ăla, atunci de ce nemții au atacat în valuri ca să ne bată?

Nea Cornele, nu îți bate joc de nopțile nedormite de noi, de familiile noastre, de visurile noastre. Ne uităm oricând vrei la meciuri și o să vezi cât am luptat pe teren. Am citit că spui și de nea Nae că nu își făcea treaba bine cu pregătirea. Nu este frumos. Ce crezi că o să spună lumea despre noi acum? Tremur tot și mi-au dat lacrimile. În joc este istoria lui Dinamo, iar acum este făcută țăndări“, a spus Dumitru ‘Țețe’ Moraru pentru ProSport.

În sezonul 1983-1984, Dinamo a ajuns în semifinalele Cupei Campionilor Europeni, fiind eliminată de FC Liverpool.

