Tensiuni în Giulești: ”Marca Rapid, palmaresul și sigla se află la noi. Vom lupta în continuare”

Rapid a reușit să promoveze în Liga 1, dar situația din Giulești este una tensionată.

În privința conflicutului pentru identitate, Horia Manoliu, președintele celor de la AFC Rapid, club din Liga a 4-a, susține că aceasta este, de fapt, formația înființată în 1923 cu trei titluri de campioană în palmares și că gruparea care a ajuns acum în Liga 1 ar fi doar o clonă.

De asemenea, Horia Manoliu a explicat cum s-a ajuns în situația aceasta și cum poate avea câștig de cauză în instanță.

”Noi deținem tot! Lumea trebuie să știe adevărul. Nu putem face mai mult deocamdată pentru că așteptăm motivarea instanței deciziei Tribunalului, dictată în august 2020. Mai mult, noi nu suntem AFC suntem în cel mai rău caz AFC Rapid. Dar în CIS din 2001 noi suntem Fotbal Club Rapid! Așa ne numim fotbalistic.

De aceea, este clar că nu vom renunța! După ce va apărea motivarea, veți afla ce demersuri vom face. Ca să fie clar, lumea nu trebuie indusă în eroare. Marca Rapid, palmaresul și sigla se află la noi, la AFC Rapid. Noi suntem continuatoarea de drept a vechii echipe. Marca aceea cu vulturul este a noastră, de la înființare, din 2001, iar FC Rapid 1923 SA nu are dreptul s-o mai folosească nici verbal, nici vizual. Asta ne-ar aduce nouă mari prejudicii și vom lupta în continuare în instanță să ne apărăm drepturile, chiar și cu FRF dacă va fi nevoie.

Imediat după ce s-a declarat falimentul, în luna iulie 2016, la doar câteva zile noi am înscris echipa în Liga 5, deci nu a fost întrerupere de un sezon. Unica șansă ca Rapid să nu dispară suntem noi, AFC! Tudorache, Burcă și Andrei Nicolescu au înființat o clonă! Și vor răspunde, mai devreme sau mai târziu, pentru asta!”, a declarat oficialul clubului din Liga a 4-a, conform Digi Sport.

Tribunalul București a hotărât, la data de 4 august 2020, să anuleze dreptul celor de la FC Rapid 1923 SA de a mai folosi marca cu vulturul, dar și celelalte mărci și sigle cumpărate prin licitație în 2018. Decizia instanței judecătorești a fost cu executare, nu definitivă. Totuși, Comitetul de Urgență al FRF nu a ținut cont de hotărârea Tribunalului și a aprobat ca “FC Rapid să participe în competițiile fotbalistice aflate sub auspiciile FRF în sezonul 2020-2021 sub denumirea mărcii FC Rapid”.