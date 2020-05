Telenovela continuă! La ce echipă va ajunge Ianis Hagi

Fiul ”Regelui” este împrumutat pe ”Ibrox” de Genk, iar scoțienii îl pot transfera definitiv pentru doar 5 milioane de euro.

Transferul lui Ianis la Rangers nu s-a concretizat, însă presa din Scoția anunță că discuțiile dintre cele două formații progresează.

“BBC Scoția a aflat că încă nu s-a ajuns la o înțelegere între cluburi pentru român, însă discuțiile progresează.

Tânărul de 21 de ani, fiul fostului jucător de la Barcelona și Real Madrid, Gheorghe Hagi, s-a alăturat lui Rangers în ianuarie, cu un contract de împrumut până la sfârșitul sezonului.” anunță BBC.

BBC: Ianis Hagi: Rangers closing in on permanent deal for Romanian winger https://t.co/pOtk2lASAd

— Rangers Updates (@Rangers_Updates) May 25, 2020