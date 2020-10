Tehnicianul lui YB Berna a „citit-o” pe CFR: „Am identificat trei jucători problemă”

Young Boys Berna are mare nevoie de victorie în Gruia. Dacă pierde, șansele elvețienilor devin minime. Antrenorul Gerardo Seoane crede că AS Roma este favorită, iar șansele sunt împărțite egal între celelalte trei echipe la calificare.

Gerardo Seoane le-a cerut jucătorilor săi să pună presiune pe CFR, în speranța că românii vor comite erori. „Ca orice joc internațional, va fi foarte dificil, din punct de vedere fizic, iar echipa adversă va avea un nivel de intensitate foarte crescut.

În analiza video am descoperit că avem un adversar care a fost inbatabil în ultimele meciuri, cu foarte mare experiență. Speră să găsim soluții în acest sens și să facem și presiune, în așa fel încât să facă greșeli”, a spus Seoane.

Tehnicianul știe unde poate fi „gaura” la CFR.

„Am observat că CFR este o echipă omogenă, puternică, joacă foarte solidar. Am identificat 3 jucători problemă, care vor influența evoluția jocului, dar nu doresc să-i numesc. Echipa cea mai bună din această grupă este AS Roma. Celelalte echipe au șanse egale de calificare. CFR a câștigat multe meciuri în ultima vreme, așa că are șanse mari pentru această calificare”, a mai spus Seoane.