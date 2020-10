Tătărușanu, pus la zid din toate părțile! Suporterii lui AC Milan au răbufnit

AC Milan a făcut primul pas greșit în lupta pentru Serie A, după remiza de aseară contra lui AS Roma, scor 3-3!

Căpitanul României, Ciprian Tătărușanu nu a avut un debut prea fericit pentru milanezi.

Portarul român a încasat 3 goluri, greșind la două goluri din cele trei primite.

După finalul partidei, fanii lui AC Milan l-au pus la zid pe român și au postat pe rețelele de socializare mai multe filmulețe amuzante legate de prestația românului în meciul cu AS Roma.

Tatarusanu in front of goal. Lol pic.twitter.com/7QUnyJv0RD — Oz (@ozayfauzi29) October 26, 2020

me outside the romanian GK tatarusanu’s house tomorrow pic.twitter.com/vVODXlFFDV — ً (@statutos__) October 26, 2020

Tatarusanu when he comes home tonight after that mistake pic.twitter.com/pd6zSwOrrp — 👑🐉 Perisnitch (@snajaths) October 26, 2020

Raiola calculating how much money he will demand for Gigio’s renewal after watching Tatarusanu play pic.twitter.com/oCpQ3DN6NE — • (@rossoneroanto) October 26, 2020

When Tatarusanu has the ball for any amount of time pic.twitter.com/6Vci1lTuyD — WGM 💍💍💍💍 (@WhatGattusoMad) October 26, 2020

REZUMATUL PARTIDEI AC Milan – AS Roma 3-3

AC Milan rămâne liderul din Serie A, cu 13 puncte acumulate în primele 5 meciuri disputate în actualul sezon.