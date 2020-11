Tătărușanu, ”înțepat” de un portar de legendă: ”Nu sunt de acord cu decizia lui!”

Ciprian Tătărușanu s-a retras de la națională, însă nu toți oamenii din fotbalul românesc salută decizia portarului.

Tătărușanu a fost portarul titular din ultimii ani de la echipa națională, iar astăzi, 19 noiembrie, FRF a anunțat că goalkeeper-ul lui AC Milan și-a anunțat retragerea de la prima reprezentativă.

Bogdan Stelea (52 ani) nu este de acord cu decizia lui Tătărușanu. ”Arnold” este de părere că, atât timp cât un jucător evoluează la o echipă de club, acesta ar trebui să îmbrace și tricoul naționalei.

”Nu mă surprinde nimic şi nu îl judec. Din punctul meu de vedere, niciun jucător, atâta timp cât joacă fotbal şi este la echipa naţională, nu ar trebui să se retragă de la echipa naţională. E o opinie, e ce am făcut şi ce am simţit eu. Eu le respect decizia, dar nu sunt de acord cu ea.

Tu crezi că eu am venit tot timpul cu plăcerea rezultatelor la echipa naţională!? Stai liniştit, că am avut şi noi perioade în care nu ne-am calificat şi am avut o mulţime de probleme. Fotbalul nu e tot timpul plăcere, şi mai ales fotbalul profesionist, mai ales la nivel de echipă naţională.” a declarat Stelea pentru Telekom Sport.