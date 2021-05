Țara care spune adio preliminariilor Cupei Mondiale! Motivul invocat de oficiali

Motivul pe care îl invocă federalii nord-coreeni este pandemia de coronavirus care i-ar împiedica să continue parcursul în competiție. Se pare că cererea de retragere a ajuns deja la Confederația Asiatică De Fotbal care va lua măsurile în consecință. Informația a fost oferită de vecinii din sud care au distribuit-o prin intermediul unor rețele de socializare. Din același motiv, Coreea de Nord a anunțat că nu va participa nici la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din perioada 23 iulie – 8 august.

North Korea have informed AFC that they will withdraw from the World Cup qualification due to COVID-19 pandemic.

— Korea Football News (@KORFootballNews) May 3, 2021