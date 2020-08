Tănase, surprins că n-a fost convocat la echipa națională! “Este problema antrenorului, răspunde de rezultate”

FCSB s-a calificat în turul doi preliminar din Europa League, după ce a învins cu 3-0 formația armeană FC Shirak, pe Arena Națională. Căpitanul ‘roș-albaștrilor’, Florin Tănase, a aflat în direct la TV faptul că n-a fost convocat la echipa națională pentru meciurile din Liga Națiunilor.

Darius Olaru (34′), Florin Tănase (65′ – penalty) și Alexandru Buziuc (83′) au înscris pentru FCSB cu Shirak.

Tot în această seară, selecționerul Mirel Rădoi a anunțat numele celor 23 de ‘tricolori’ convocați pentru meciurile cu Irlanda de Nord (4 septembrie) şi cu Austria (7 septembrie), din Liga Naţiunilor. Detalii AICI

“Am avut o partidă destul de grea, am început mai greu meciul. Dar suntem bucuroși că am reușit să trecem în turul următor. Da, da, armenii sunt o echipă destul de bună, agresivă, chiar m-au surprins în această seară.

Sincer, nu știu cu cine vreau să picăm… cu o echipă mai slab cotată, normal. Dar rămâne de văzut. Este doar începutul, nu poți să faci o comparație acum. Da, avem forță să ajungem în grupe. Mai ales că se joacă o singură manșă.

Nici nu știam că au venit convocările. Asta este… dacă n-am fost convocat. Este problema antrenorului, dânsul răspunde de rezultate. Nu pot eu să… comentez.

Nu e surpriză pentru mine că a fost convocat Buș. În premieră, da, dar Buș a făcut un sezon foarte bun. În aceste două meciuri, nu s-a mișcat rău, merita să fie convocat“, a spus Florin Tănase la LookSport.