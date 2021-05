Florin Tănase, avertisment pentru conducerea FCSB: ”Este momentul pentru un transfer”

FCSB a pierdut meciul din Gruia cu CFR Cluj, scor 0-2, în ultima etapă a play-off-ului din Liga 1.

La finalul jocului, formația lui Edi Iordănescu s-a încununat campioana României pentru a patra oară în ultimele patru sezoane. FCSB a ratat titlul pentru a șasea oară consecutiv, de data aceasta la 9 puncte distanță.

Florin Tănase s-a arătat dezamăgit de parcursul echipei din acest sezon și a avut un mesaj clar către conducerea celor de la FCSB. Deși a avut cel mai bun sezon din carieră, unul în care a ieșit golgheterul campionatului, cu 24 de goluri, căpitanul trupei conduse de Toni Petrea a transmis faptul că ar fi momentul oportun pentru el ca să se transfere după cinci ani de la FCSB.

“Am ales să vin să joc, pentru că am considerat că meciul este cel mai bun antrenament. Urmează două meciuri la echipa naţională şi am considerat că este prea lungă perioada de repaus. Este un sezon dezamăgitor, am fost mult timp pe primul loc. Din păcate, şi accidentările şi-au spus cuvântul pe final de sezon, de fapt ca în fiecare an. Aşa se întâmplă la noi, în play-off rămânem fără o bancă puternică. Trebuie să se schimbe ceva, pentru că, dacă se va continua aşa, tot pe locul 2 vom fi.

Cred că a venit momentul să fac pasul în altă parte. Am 5 ani aici, am făcut un sezon bun şi cred că este momentul pentru un transfer. Vom vedea, mai am un an şi jumătate de contract. Încă nu mi-am luat <la revedere> de la Toni Petrea. Am citit în presă că este un nou antrenor, este alegerea conducerii şi nu pot să o comentez acum”, a declarat Florin Tănase.