Talpan nu se lasă! A pregătit un răspuns dur pentru conducerea AMFB: “Mă amenință în public și nu pot accepta”

Juristul MApN continuă războiul început în această lună cu șefii fotbalului bucureștean.

Disputa pe marginea banilor pe care AMFB nu i-ar fi dat cluburilor în virtutea unui contract de drepturi tv încheiat cu televiziunile a încins spiritele.

„Nu pot rămâne impasibil la amenințările stimabilului domn Lumânare. În primul rând nu îi permit să mă tutuiască, deoarece nu avem aceeași educație, aceleași studii și în ultimul rând „nu ne tragem de șireturi”.

În altă ordine de idei, acesta mă amenință în public cu ce o să facă, ce reclamații voi avea eu, la toate comisiile abilitate. Acest lucru nu îl pot accepta. Eu sunt un om corect și respect legea. Sunt documentat și nu deschid gura dacă nu știu ce vorbesc”, a fost reacția tăioasă a lui Talpan într-o postare pe o rețea de socializare.

Campionatul de Liga 4 la nivelul municipiului București nu a fost decocamdată înghețat în ciuda solicitărilor repetate făcute de reprezentanții CSA Steaua. Iar neabandonarea competiției aduce și alte sume de bani la bugetul AMFB, este părerea avocatului MApN.

“Eu am făcut dovada că dl. Lumînare nu a spus adevărul, prin omisiune! Eu am proba că AMFB încasează sume importante de bani de pe urma taxelor de participare în play-off și a cesiunii Drepturilor de Difuzare prin intermediul Televiziunii! Mai ai ceva de spus? Eu cred ca am spus totul pentru dumneavoastră”, a contraatacat din nou Talpan.