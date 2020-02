Disciplina tactică i-a permis lui Atletico să-i blocheze pe jucătorii lui Liverpool, care traversează o perioadă foarte bună în Premier League. Singurul gol al meciului a venit foarte rapid. Saul marca în minutul 4, după un corner al spaniolilor.

După marcarea golului, Atletico s-a retras și a încercat să mai lovească doar pe contraatac. În ciuda presingului pe care l-a făcut, Liverpool nu a reușit să trimită nicio minge pe spațiul porții apărate de Oblak în prima repriză.

Fotbaliștii lui Klopp au continuat să pună presiune pe apărarea madrilenilor și în repriza secundă, iar Salah a trecut pe lângă egalare, însă lovitura de cap a acestui nu l-a putut învinge pe Oblak. S-a încheiat 1-0, iar Atletico are prima șansă la calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

