Suporterii FCSB trec la amenințări! Ce pedeapsă vor primi fotbaliștii lui Vintilă pentru prestațiile slabe

Suporterii FCSB au anunțat, prin vocea liderului Peluzei Nord a FCSB, Gheorghe Mustață, că nu vor mai merge la Berceni pentru a-i încuraja pe fotbaliștii pregătiți de Bogdan Vintilă, deoarece sunt nemulțumiți de ultimele prestații ale acestora.

Mustață le-a setat chiar și obiectivul pentru sezonul viitor fotbaliștilor FCSB, iar în cazul nerealizării acestuia, îi amenință cu „alergatul pe câmp”.

„Noi am luat decizia să nu mai mergem la bază să îi susținem. Ei trebuie să ne merite pe noi. Noi am fost lângă ei și au văzut cum e. Acum trebuie să depindă și de ei. Dacă ei fac greșeli, anul ăsta să spunem că e compromis, dar de anul viitor e groasă rău de tot. Asta le transmit foarte des. Cine nu joacă fotbal, mai bine să își pună ghetele în cui sau să plece în altă parte. În momentul în care am simțit că e nonșalanță pe teren și bătaie de joc și facem mii de kilometri pentru ei și ei au impresia că noi luăm degeaba bastoanele alea de la jandarmi, eu vă asigur că nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat până acum.

Trebuie să înțeleagă, dacă anul viitor nu ne ducem pe event și nu luăm campionatul și cupa nu știu… dacă vor, să întrebe ce înseamnă să alerge pe câmp, să îi întrebe pe Nicoliță și Paraschiv ce s-a întâmplat când ne-am supărat. Dacă se întâmplă ceva greșit, nu îi văd bine. Așa că mai bine ar face să își dea viața pe teren. Îi vom sprijini și îi vom încuraja până în ultimul minut, dar dacă după ultimul minut e groasă, e problema lor”, a spus Gheorghe Mustață, într-un live pe YouTube.

FCSB (28 de puncte) ocupă locul cinci în clasamentul play-off-ului Ligii 1, aflându-se la o distanță de zece puncte în spatele ocupantei primei poziții, Universitatea Craiova (38 de puncte).