Superstiţia care i-a adus titlul! Chipciu: “Am plâns pe teren!”

Alexandru Chipciu a sărbătorit câştigarea celui de-al patrulea titlu de campion al României, de această dată cu CFR Cluj! Internaţionalul român a recunoscut că misiunea a fost mai dificilă decât se aştepta atunci când a semnat cu clubul din Gruia.

La interviul de la finalul partidei din Bănie, Chipciu a părut relaxat şi nu marcat de euforia succesului proaspăt obţinut. Mijlocaşul a dezvăluit însă că a trăit din plin adrenalina în timpul desfăşurării meciului cu Universitatea Craiova.

“Am transmis energia dinainte, i-am zis soției să ia mai multe șampanii înainte de meci. m-am gândit doar la asta, mi-am băgat asta în cap și am transmis energia.

Eu sunt mai interiorizat, dar când am dat al treilea gol parcă am și plâns. Când am venit la CFR ma gândeam că o să fie cel mai uşor titlu, diferența era foarte mare între noi și ceilalți.

Dar după pandemie a fost mai greu, iar finalul infernal, am jucat 3 meciuri în 7 zile, la meciul cu FCSB nu stăteam în ghete. Și fără suporteri, și fără Mister a fost greu, dar CFR este cea mai bună echipă. Dacă ne uitam la meciul de azi parcă am fost doar noi pe teren, suntem jucători experimentați, avem multe meciuri în Europa, la națională, era normal. Și Craiova are jucători buni, îmi pare rău pentru ei” a declarat Alex Chipciu după meci.

Fotbalistul în vârstă de 31 de ani a ajuns la CFR Cluj în iarna trecută. Chipciu mai are în palmares trei titluri în Liga 1, toate cucerite cu FCSB.

Pentru CFR Cluj titlul cucerit în acest sezon este al şaselea din palmares. Clujenii au egalat la acest capitol UTA, echipa din provincie cu cele mai multe titluri de campioană a României.