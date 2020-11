“Super Simo” este în topul celor mai prolifice jucătoare WTA!

Simona Halep, actualul număr 2 mondial, se află pe locul 5 în clasamentul jucătoarelor cu cele mai multe titluri WTA!

Românca în vârstă de 29 de ani este pe poziția a cincea în clasamentul cu cele mai multe turnee WTA câștigate, după Serena Williams, Venus Williams, Kim Clijsters şi Petra Kvitova.

Simona Halep (29 ani) are în palmares 22 de trofee WTA la simplu și este devansată de cehoaica Petra Kvitova (30 de ani) care are 27 de titluri WTA la simplu, de belgianca Kim Clijsters (37 de ani) care are 41 de trofee WTA, de americanca Venus Williams (40 de ani) cu 49 de titluri WTA în palmares și de liderul clasamentului Serena Williams (39 de ani) care are 73 de trofee WTA la simplu, inclusiv 23 de titluri de Mare Şlem.