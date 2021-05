Supărare mare la Poli Iaşi, după eşecul cu Dinamo: ,,Suntem aproape retrogradaţi”

Politehnica Iaşi a pierdut meciul din etapa a 6-a a play-out-ului Ligii 1, de pe teren propriu, cu Dinamo, scor 1-2.

Dacă scorul de 1-1 de la pauză le dădea speranţe celor de la Poli Iaşi, şansele de euşită au fost spulberate de Deian Sorescu în repriza a doua, care a marcat golul victoriei pentru Dinamo.

Răzvan Onea, fundaşul celor de la Poli Iaşi, a reacţionat la finalul jocului cu Dinamo şi spune că echipa din Copou este aproape retrogradată în urma rezultatului din această seară.

,,Suntem aproape retrogradați, îmi pare foarte rău, îmi pare rău pentru greșeala de la golul al doilea, îmi cer scuze în fața colegilor, în fața suporterilor. Cred că a fost greșeala mea, puteam să joc mai sigur, dar am luat o decizie proastă.

În a doua repriză, am ieșit puțin moi de la vestiare, nu știu de ce, și asta ne-a costat. Sunt șanse minime (n.r. să se salveze de la retrogradare) și atât timp cât sunt șanse eu sper, dar e foarte foarte greu.

Mergem la Arad și încercăm să câștigăm, nu avem ce să facem. Băieții sunt supărați, toată lumea e supărată. Am muncit, am încercat, dar din păcate nu a fost să fie și am pierdut.”, a declarat Răzvan Onea, la finalul meciului cu Dinamo.

În urma rezultatului cu Poli Iaşi, Dinamo a urcat pe locul 5 în play-out, cu 24 de puncte acumulate, iar moldovenii au rămas pe ultima poziţie în clasament, cu 17 puncte.