Șumudică, tot mai contestat în Turcia: „Câtă încredere să mai aibă jucătorii în tine?”

Desemnat cel mai bun antrenor al Turciei la finalul anului trecut, Marius Șumudică este aproape să schimbe din nou echipa, după doar câteva partide pe banca lui Rizespor!

Tehnicianul român în vârstă de 49 de ani a rămas fără victorie şi după al șaptelea meci pe banca turcilor. După partida pierdută în urmă cu câteva etape în Superliga Turciei, cu scorul de 0-2 contra lui Erzurumspor, despre Marius Şumudică s-a zvonit chiar că ar fi vrut să demisioneze imediat după terminarea partidei, din cauza rezultatelor modeste ale echipei de la venirea sa.

Din ce în ce mai contestat la noua echipă, tehnicianul român a intrat din nou în vizorul unui fost jucător de la Galatasaray, Sabri Sarioglu (36 de ani). Fostul fundaș turc este de părere că jucătorii nu mai pot avea încredere în Șumudică, după ce acesta a declarat că indiferent cine va veni în locul său la echipă nu va avea rezultate. Această declarația a aprins din nou spiritele la Rizespor, iar antrenorul în vârstă de 49 de ani este acuzat că și-a discreditat elevii.

„Priviți interviul lui Șumudică de la finalul meciului și interviul lui Mehmet Altiparmak. Șumudică a dat vina pe jucători. Nu sunt de acord cu acest lucru. Câtă încredere să mai aibă jucătorii în tine dacă tu le spui că ‘nici Mourinho, dacă ar veni aici, n-ar reuși nimic?'”, a declarat Sarioglu, citat de Afimode Haber.

La finalul ultimei partide din campionat, Marius Șumudică s-a arătat foarte dezamăgit de prestația jucătorilor săi și a declarat că nici dacă ar veni Jose Mourinho nu ar putea să scoată rezultate mai bune cu Rizespor.

„Am avut succes la Gaziantep, am avut rezultate la Kayserispor, dar nu cred că pot face același lucru la Rizespor. Chiar dacă ar veni Jose Mourinho aici, tot nu ar putea face mare lucru. Nu beau, nu fumez, nu am alte vicii, doar fotbalul. Am avut superioritate timp de 70 de minute, iar jucătorii mei nu au reușit un dribling, nu am tras la poartă. Eu nu pot face mai mult, nu am un joystick să-i ghidez.

Ați zis că antrenorii dinainte nu au fost buni, acum nici Șumudică nu e, dar ce antrenor ar trebui să vină ca să aibă succes?”, a spus Marius Șumudică după meci.