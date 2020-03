Șumudică, nevoit să revină în România: ”Mi s-a închis hotelul! Nu puteam să mănânc conserve”

Marius Șumudică a plecat din Turcia din cauza pandemiei de coronavirus.

Campionatul din Turcia s-a întrerupt din cauza COVID-19, iar antrenorul român a revenit în țară din cauza faptului că hotelul la care era caza s-a închis.

Până în acest moment, potrivit worldometers.info, în Turcia au fost depistate 947 de persoane cu coronavirus, dintre care 21 s-au stins din viață.

“A fost decizia mea, turcii au închis deja 19 destinații și se pregăteau alte 40. Eu i-am spus bașkanului că plec, că mai aveam această șansă.

Și eu am contract, dar relațiile sunt destul de reci acum. Federația nu a dat nicio dată, e liber până pe 26, eu am voie sa fac orice.

Mi s-a inchis hotelul de 5 stele, managerul a zis că nu-și mai permite să plătească angajații. Nu puteam să stau pe stradă, restaurantele s-au închis, nu puteam să mănânc conserve ca în armată!

Eu am contract, dar nu se va mai juca în Turcia, e un popor numeros, va lua amploare, pe zi ce trece se dublează cazurile.

Am avut în decembrie pneumonie, nu sunt condiții de stat, vreau să fiu cu familia. Bașkanul m-a tot amânat, nu mi-a mai dat telefon, am pierdut și biletele și atunci am luat un private jet.

Am vorbit cu stafful, decizia finală o iau eu, am zis că e datoria mea să-i aduc acasă sănătoși, am făcut un efort financiar” a declarat Marius Șumudică pentru Digi Sport.