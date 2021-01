Șumudică, mesaj pentru șefii lui Gaziantep: ”Nu o să mai aibă așa ceva în viața lor!”

Marius Șumudică a vorbit despre despărțirea de Gaziantep.

Ieri, tehnicianul a reziliat contractul cu formația turcă, echipă cu care a avut rezultate excelente în Superliga Turciei, ajungând până pe locul 4.

Șumudică a explicat de unde a pornit conflictul cu șefii lui Gaziantep și a dezvăluit ce reacție au avut foștii săi elevi când au aflat că nu va mai continua la cârma echipei.

”Declarație mea a fost interpretată greșit, aia cu soția, ei nu au gustat-o. Eram în contact cu echipe din Arabia Saudită. Discuțiile pentru prelungire s-au amânat. Eu nu voiam să plec, pentru că mă bucuram de niște rezultate extraordinare aici. Am vrut să rămân în Europa. Am rămas surprins că aveam atâta timp pentru a negocia și n-am vorbit, decât în ultimele săptămâni.

Am acceptat discuțiile totuși. Mi s-a spus că sunt probleme cu banii și că va trebui să continuăm în anumite condiții, să fac un discount. N-am fost de acord, m-am ridicat, dorind să mă debarasez de discuție. Ei au fost deranjați. Unul dintre cei 10 care a venit să stea de vorbă cu mine a intrat în camera mea după: «Facem un efort și mărim salariul pentru tot staff-ul». Era o sumă infimă. N-am fost de acord.

În condițiile actuale, i-am transmis că vreau să-mi duc contractul la bun sfârșit. «Nu, în două ore vreau să semnăm contractul», mi-a răspuns. Nu voiam să fac așa ceva! Când am părăsit stadionul după meciul cu Sivasspor, mă așteptau televiziunile. Clubul dăduse un comunicat deja prin care spunea că eu câștig anumite sume de bani, ireale! Ei calculau cu totul, cu staff, cu bonusuri, taxe.

M-am simțit trădat. Am devenit imediat contestat de suporterii din Gaziantep care mă divinizau înainte cu o săptămână. Nu a fost o problemă de bani, ci de gest, cum au pus problema. Îmi cer scuze dacă am jignit orașul Gaziantep, șefii echipei, cei care aduc bani la club. Însă eu chiar m-am simțit jignit. Nu am greșit cu nimic, doar mi s-a spus că nu pot continua din cauza acelei glume. Dar ce am făcut eu aici… nu o să mai aibă așa ceva în viața lor!

Dacă va arăt mesajele de la jucători, încremeniți! Cu inimioare… «Cel mai bun antrenor cu care am lucrat tu ești!». Am primit mesaje de la 19 jucători, și de la Mirallas, care a jucat peste 160 de meciuri la Everton. O să vă arăt mesajele când revin în țară.” a declarat Șumudică la DigiSport.

31 de puncte a reuşit să strângă Şumudică cu Gaziantep în cele 17 jocuri disputate din turul de campionat.

Acum, la echipă au rămas românii Alexandru Maxim și Alin Toșca, jucători pe care antrenorul s-a bazat în mandatul său.