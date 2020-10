Șumudică este dezamăgit de alegerile lui Rădoi: “Schimbările făcute n-au adus niciun plus, din contră!”

Naționala României a fost învinsă aseară de Austria, scor 0-1, după ce în urmă cu câteva zile Norvegia ne-a umilit cu 4-0, iar înainte Islanda ne-a învins cu 2-1.

Prima reprezentativă a României a suferit aseară a treia înfrângere în doar o săptămână, după ce Austria a reușit să câștige aseară, la Ploiești. Imediat după finalul partidei au apărut și reacțiile oamenilor din fotbalul românesc.

Marius Șumudică, antrenorul turcilor de la Gaziantep, a vorbit despre cea mai recentă înfrângere suferită de prima reprezentativă a României.

Fostul atacant este de părere că selecționerul Mirel Rădoi nu a fost inspirat în găsirea soluțiilor din timpul partidei și consideră că cei intrați pe parcurs nu au adus niciun plus. Șumudică a remarcat însă și un jucător din tabăra tricolorilor.

“A fost un meci de la o poartă la alta, am avut o sumedenie de ocazii. Dacă nu marchezi cu Austria, e greu să faci un rezultat pozitiv. În a doua repriză rar am intrat în careu. Schimbările făcute n-au adus niciun plus. Din contră, am scăzut din toate punctele de vedere”

Mi s-a părut că Alibec a jucat bine. Au fost două reprize diametral opuse. În prima repriză Austria a jucat deschis.”, a declarat Șumudică pentru Pro Sport.