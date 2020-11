Șumudică dă de pământ cu rapidiștii: ”Treziți-vă! Ați ajuns rușinea Diviziei B!”

Marius Șumudică (49 ani) dă de pământ cu rapidiștii după parcursul din acest sezon.

Giuleștenii au 5 înfrângeri în ultimele 6 meciuri disputate, printre care se numără înfrângerile usturătoare din Liga a 2-a, 0-5 cu FCU Craiova și 0-3 cu Mioveni, dar și eliminarea din Cupa României, scor 2-3.

Legenda rapidistă s-a săturat să își vadă echipa de suflet cum pierde, motiv pentru care le-a transmit un mesaj de ”îmbărbătare” jucătorilor din Giulești.

“Am o grămadă de prieteni care suferă, și eu la fel sufăr. Este un dezastru ce se întâmplă la Rapid! Din punctul meu de vedere este un dezastru! Mă doare, mă doare enorm!

Am văzut ce bijuterie de stadion se construiește acum, trebuie să fii un imbecil să nu-ți dai viața ca să pășești primul pe acel stadion. Mă refer aici la tot ce înseamnă fenomenul Rapid, în afara de suporteri, adică jucători, antrenori, conducători.

Dacă îmbraci culorile Rapidului fără să-ți dai viața pentru ele, meriți să ai soarta ălora care alergau pe căile ferate. Și eu am pățit la fel! Am pierdut un meci la Sportul, scor 1-2, iar apoi am făcut două ore cu autocarul până în Giulești, unde voiau să ne calce în picioare. Am plecat cu poliția de la stadion, dar ăsta era farmecul Rapidului.

Treziți-vă, fraților! Treziți-vă, că altfel o să vă trezească alții. Nu se poate așa ceva, au ajuns rușinea Diviziei B!” a declarat Șumi pentru Digi Sport.