Marius Șumudică (49 de ani) a creat deja, primele tensiuni la Rizespor.

Presa din Turcia a scris că Marius Șumudică a pregătit meciul câștigat de Rizespor cu Gaziantep, 3-0, folosind platforma Zoom pentru a vorbi cu jucătorii.

În plus, ca să-i motiveze, Șumudică le-ar fi promis prime elevilor săi. Tehnicianul român nu a putut ajunge în Turcia din cauza unui focar de COVID-19 la Rizespor.

Antrenorul secund al echipei din Rize, Ersin Aka, a negat implicarea lui Șumudică în pregătirea paridei.

”Am jucat contra lui Gaziantep într-o conjunctură extrem de dificilă, cu 9 jucători absenți din cauza coronavirusului, a fost un efort extraordinar.

După meci, au apărut informații conform cărora Șumudică ne-a dat indicații prin zoom, a stabilit tactica și a promis prime jucătorilor. Noi știm că nu e adevărat.

Sunt știri care ne-au desconsiderat munca noastră, am fost afectați.

Nu cred că au fost știri lansate de Șumudică. Pentru că niciun antrenor nu ar putea avea o părere atât de proastă despre meseria lui.

Eu lucrez de 21 de ani ca antrenor, această meserie are valorile ei. De aceea, consider că aceste știri reprezintă o lipsă de respect pentru ceea ce am făcut, chiar dacă noi am contribuit cu doar 10% la rezultatele echipei. Vreau să condamn această lipsă de respect,” a declarat Ersin Aka în presa din Turcia.

În ultimul meci disputat, Rizespor a remizat cu Istanbul BB, 1-1.

Primul meci la care Șumudică va sta pe banca noii sale echipe este contra lui Fenerbahce. Caykur Rizespor va întâlni echipa Fenerbahce, în 30 ianuarie, în deplasare, în etapa a 22-a, prima a returului campionatului Turciei.