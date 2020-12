Suma imensă investită de Gică Hagi în proiectul de la Ovidiu: “Îmi place să lucrez pe termen mediu și lung”

“Regele” și-a riscat banii câștigați în cariera de fotbalist în cel mai de anvergură proiect pentru fotbalul juvenil din România din ultimii 10 ani.

11 ani au trecut de când Hagi a înființat academia care îi poartă numele.

“Strategia și obiectivul nostru sunt să devenim cei mai buni. Ăsta e primul aspect și asta e mentalitatea mea, de aici plec, de aici construiesc. Mie îmi place să lucrez pe termen mediu și lung, nu de azi pe mâine. De azi pe mâine e doar dezbatere.

Doar în timp proiectele stau în picioare, iar finalitatea este să devin cel mai bun. Eu de când m-am născut mi-a plăcut să devin cel mai bun. Iar acest proiect mare ai nevoie de timp, de tineri și de foarte mult talent”, a precizat Gică Hagi pentru Gazetă.

Iar cel mai bun fotbalist român al tururor timpurilor a avansat și suma pe care a băgat-o în acest proiect în toată această perioadă.

“Fotbalul mi-a dat totul, iar tot ce am e datorită lui. Am încercat să dau înapoi la fel de mult cât mi-a dat el mie. Niciodată nu e prea mult. Bugetul Academiei pe an este de un milion de euro. Deci doar pe cheltuieli avem zece milioane de euro investiți. Baza sportivă în totalitate a mai constat alte zece milioane!”, a mai subliniat Gică Hagi.

CITEȘTE ȘI –>> Momentul în care Federer și Simona Halep s-au intersectat pentru prima oară: “Nu am știut cum să reacționez”