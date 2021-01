Suma exorbitantă pariată în ultimele două luni de fotbalistul dat de gol de fosta parteneră! ,,O să fii cea mai fericită acum?”

Cazul jucătorului Marius Ioniţă, de la Gloria Buzău, care paria împotriva propriei echipe, a ieşit la iveală, după ce a fost dat de gol de fosta iubită.

Informaţiile au dezvăluite de fosta iubită a acestuia, după ce l-a prins pe jucător cu o altă femeie în pat.

În ultimele două luni, înainte de a fi dat în vileag, Marius Ioniţă a pariat o sumă fabuloasă în mediul online. Aproape 10.000 de euro a mizat la pariuri jucătorul de la Gloria, potrivit ProSport.

„Nu știu dacă a depus bani de pe cardul personal în decembrie, dar în luna noiembrie 100% a făcut-o. Clubul sau Comisia de Integritate a FRF pot cere extrasul de cont al lui Marius și vor vedea că din contul său au intrat bani pe conturile de pariuri.”, ar fi spus un apropiat al jucătorului pentru sursa citată.

Fosta iubită a jucătorului a dezvăluit şi o conversaţie purtată cu acesta în care îşi recunoştea vina, că paria, deşi FRF îi interzice acest lucru.

„Suport, frate, în p*** mea, suport că nu am de ales. O să văd ce o să fac. Îți doreai din suflet cred să fie ceva de genul ăsta la felul cum vorbești. Asta e de fapt gândirea ta și felul cum ești, nu cum te arătai ca să cred eu că faci și dregi. O să fii cea mai fericită că nu mai joc eu fotbal să înțeleg, dacă e să fie așa? Asta e, văd ce va fi. Acționează cum spui.

Ți-am spus cu frumosul la mulți ani, dacă nu răspundeam eram fraier și dacă am răspuns te-am luat la mișto. Fă ce crezi și cum dorești, ți-am tot spus asta și vedem ce va fi. Felul cum îmi vorbești acum îmi demonstrează cât am putut fi de fraier să am încredere în cineva cu care consideram că pot să vorbesc orice oricând la orice oră, care acum mă așteaptă la colț să arate de fapt cum ai gândit mereu. Nu are rost să continui să îți spun chestii de genul, că nu sunt așa!”, i-ar fi spus Ioniţă fostei partenere, potrivit ProSport.

După ce scandalul a apărut în presă, Gloria Buzău a dat un comunicat în care anunţă că îl va suspenda pe jucător până se va finaliza o anchetă.